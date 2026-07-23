In occasione del quindicesimo anniversario della strage di Oslo e Utøya, n ella capitale norvegese è stato inaugurato un memoriale per le 77 persone uccise il 22 luglio 2011 dal neonazista Anders Behring Breivik. Il quotidiano norvergese **Aftenposten ** ricorda che “ciò che allora era considerato estremo ora è la normalità. E, cosa ancora più inquietante, l’accettazione delle espressioni estremiste è molto più alta. Soprattutto per quanto riguarda l’ideologia che ha portato al massacro di Utøya”.
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Questo articolo è uscito sul numero 1675 di Internazionale, a pagina 24. Compra questo numero | Abbonati