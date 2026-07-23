A New Delhi dal 20 luglio è cominciata una mobilitazione di dimensioni inedite contro il governo di Narendra Modi, scrive Scroll.in. La protesta, a cui hanno partecipato più di 50mila persone finora, è stata organizzata dal Cockroach Janta Party, il Partito degli scarafaggi, un movimento nato alla fine di maggio per gioco sui social media e che è riuscito in poco tempo a coinvolgere milioni di giovani online e a portare migliaia di persone in piazza. La manifestazione è cominciata per chiedere le dimissioni del ministro dell’istruzione dopo lo scandalo dell’esame di ammissione alle facoltà di medicina, annullato perché i questionari erano stati divulgati prima della prova. La vicenda, denunciano i manifestanti, è il sintomo di un sistema profondamente corrotto di cui pagano il prezzo milioni di giovani. Alla notizia che l’esame era da rifare venti candidati si sono suicidati. Il 18 luglio la polizia aveva portato in ospedale contro la sua volontà Sonam Wangchuk, noto attivista che dal 28 giugno sta facendo lo sciopero della fame per sostenere il movimento, che due giorni dopo è sceso in piazza. Il 22 luglio la polizia ha risposto alla protesta con gas lacrimogeni e bastoni e ora i manifestanti chiedono che il primo ministro Narendra Modi si prenda la responsabilità di quanto accaduto e si dimetta. L’opposizione si è unita alla protesta degli “scarafaggi”: il 21 luglio il leader del partito del Congress, Rahul Gandhi, e la sorella Pryianka, deputata, sono stati arrestati fuori dalla residenza di Modi mentre gli chiedevano conto della violenza della polizia. Il giorno dopo i rappresentanti del Congress hanno interrotto le attività del parlamento manifestando davanti alla sua sede per ribadire il loro sostegno alla protesta dei giovani. ◆