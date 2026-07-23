La Thailandia ha deciso di introdurre una tariffa speciale per l’elettricità consumata dai data center, scrive Bloomberg. La misura ha l’obiettivo di impedire che le bollette pagate da famiglie e aziende aumentino in modo sproporzionato a causa dell’alta domanda di energia proveniente dall’intelligenza artificiale e dai servizi di cloud computing . Il governo di Bangkok ha aggiunto che le maggiori entrate assicurate dai data center saranno usate per coprire i costi dell’elettricità pubblica, come quella consumata per l’illuminazione delle strade. Le tariffe destinate ai data center saranno stabilite dalla commissione per il regolamento dei mercati energetici in vista delle bollette che saranno emesse ad agosto.