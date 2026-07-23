Il 21 luglio le Nazioni Unite hanno fatto sapere che almeno 144 persone sono morte in una serie di naufragi avvenuti al largo della costa della Mauritania. L’agenzia dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) ha precisato che tra il 14 e il 18 luglio tre operazioni di soccorso partite da Nouadhibou hanno permesso di salvare 387 persone originarie di vari paesi dell’Africa subsahariana, scrive Africanews. Le imbarcazioni viaggiavano in direzione delle isole Canarie, a più di duemila chilometri di distanza. Una era partita dal Gambia ed era alla deriva da 25 giorni. Nell’arcipelago appartenente alla Spagna quest’anno sono stati registrati 4.400 arrivi di migranti, secondo i dati aggiornati al 15 luglio. È comunque un numero in calo rispetto al 2025 (-61 per cento).