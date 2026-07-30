1 Se l’appartamento si chiama “La terrazza” preparati a dormire in un seminterrato.

2 Impara a distinguere gli ambienti grandi da quelli fotografati con il grandangolo.

3 Le istruzioni per il check-in dovrebbero essere meno complicate di quelle per costruire un ponte.

4 Hai trovato sale, olio e caffè? Ringrazia chi è venuto prima di te.

5 Ricorda che ogni affitto breve in più è un affitto lungo in meno.