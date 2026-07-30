1 Se l’appartamento si chiama “La terrazza” preparati a dormire in un seminterrato.
2 Impara a distinguere gli ambienti grandi da quelli fotografati con il grandangolo.
3 Le istruzioni per il check-in dovrebbero essere meno complicate di quelle per costruire un ponte.
4 Hai trovato sale, olio e caffè? Ringrazia chi è venuto prima di te.
5 Ricorda che ogni affitto breve in più è un affitto lungo in meno.
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Questo articolo è uscito sul numero 1676 di Internazionale, a pagina 162. Compra questo numero | Abbonati