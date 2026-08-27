Siccità Il governo statunitense ha presentato un nuovo piano per la gestione delle acque del fiume Colorado, la cui portata continua a calare a causa della grave siccità che affligge da anni il sudovest degli Stati Uniti. Le norme prevedono una riduzione del 21 per cento della disponibilità di acqua per la California, il Nevada e l’Arizona nei prossimi due anni, con la possibilità di ulteriori tagli dopo il 2028. Il Nevada ha fatto ricorso contro il piano.

Balene Alcune delle più grandi specie di balena hanno cominciato a frequentare stabilmente le acque lungo la costa orientale della Groenlandia, approfittando degli effetti del cambiamento climatico. Fino a circa vent’anni fa il ghiaccio marino rendeva questo tratto di mare quasi inaccessibile ai misticeti di grandi dimensioni, ma negli ultimi vent’anni la sua progressiva scomparsa ha aperto la strada alle balenottere comuni, alle megattere (nella foto) e alle balenottere minori, che arrivano in numeri sempre maggiori per nutrirsi del krill e dei piccoli pesci spinti verso nord dall’aumento della temperatura delle acque. Un’analisi degli avvistamenti pubblicata su Frontiers in Marine Science suggerisce che nell’estate del 2024 circa 16mila esemplari abbiano raggiunto il mar di Groenlandia. Secondo i ricercatori è il segno che l’ecosistema artico sta attraversando cambiamenti profondi e probabilmente permanenti, che creano nuove opportunità per alcune specie ma riducono l’habitat dei cetacei originari della regione, come il beluga e il narvalo.