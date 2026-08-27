Il 24 agosto gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova serie di sanzioni contro l’Iran, con l’obiettivo di isolare il paese dall’economia globale. Il segretario al tesoro Scott Bessent ha chiarito che le sanzioni riguarderanno i settori delle tecnologie, del digitale, dell’oro, dell’aviazione e del trasporto marittimo. Saranno colpiti inoltre quasi sessanta enti, individui e navi. Anche i paesi, le banche e le imprese che continuano a fare affari con Teheran saranno isolati, ha avvertito Bessent. Le misure fanno parte della campagna di “massima pressione” lanciata dall’amministrazione Trump contro l’Iran, ricorda IranWire. Ma per Radio Farda non è detto che riusciranno a costringere Teheran ad accettare le condizioni di Washington: “L’Iran ha trascorso decenni a imparare come eludere le sanzioni, e i suoi legami più stretti con la Cina e la Russia potrebbero aprire ulteriori vie per aggirare le restrizioni future”. ◆