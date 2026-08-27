L’anno scorso Netflix ha distribuito Kpop demon hunters, un film d’animazione che racconta le vicende di una band K-pop, e ha anche organizzato concerti ispirati al film. Ora la band metal cristiana Demon Hunter ha fatto causa a Netflix, sostenendo che viola un marchio registrato. “Netflix non ha più diritto di utilizzare il marchio Kpop demon hunters di quanto ne avrebbe lanciando un artista, uno spettacolo e del merchandising con i marchi Kpop Metallica, Kpop U2 o Kpop Black Sabbath”, si legge nella denuncia.