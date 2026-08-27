Spazio La Nasa ha cancellato la missione che avrebbe dovuto correggere l’orbita del telescopio spaziale Swift a causa di un problema tecnico. Il telescopio dovrebbe quindi precipitare verso la Terra e bruciare nell’atmosfera nei prossimi mesi.
Astronomia La stella più veloce mai osservata orbita intorno a Sagittarius A*, il buco nero al centro della Via lattea, a circa 90 milioni di chilometri all’ora. L’oggetto, chiamato S301, è stato individuato dall’Osservatorio europeo australe in Cile.
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Questo articolo è uscito sul numero 1680 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati