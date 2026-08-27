Alle elezioni del 23 agosto in Kazakhstan, importante esportatore di energia e materie prime, il nuovo partito filogovernativo Adilet ha vinto con più del 70 per cento dei voti, consolidando il potere del presidente Kassym-Jomart Tokayev, scrive Asia Times.
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Questo articolo è uscito sul numero 1680 di Internazionale, a pagina 30. Compra questo numero | Abbonati