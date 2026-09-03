Ecuador L’ex presidente Lenín Moreno (2017-2021) è stato condannato a cinque anni di carcere per corruzione. L’accusa è di aver accettato tangenti dall’azienda cinese Sinohydro per la costruzione di una grande centrale idroelettrica nel paese. Moreno, 73 anni, sconterà la pena agli arresti domiciliari.

Haiti Il 28 agosto la banda criminale che pochi giorni prima aveva condotto un violento attacco vicino a Port-au-Prince, uccidendo e sequestrando decine di persone, ha rilasciato sette donne e sei bambini, tra cui uno di appena due anni.