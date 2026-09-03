Secondo una nuova ampia revisione di studi pubblicata dal British Journal of Sports Medicine, gli esercizi tradizionali cinesi del tai chi e del qi gong possono ridurre la rigidità e i disturbi muscoloscheletrici. Analizzando più di 1.700 studi, i ricercatori hanno evidenziato benefici per la mobilità, la salute mentale, il sonno e la densità ossea. Praticare tai chi con regolarità (almeno 150 minuti alla settimana) ridurrebbe il dolore cronico e migliorerebbe la salute delle ossa nelle persone con osteopenia e osteopo rosi.
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Questo articolo è uscito sul numero 1681 di Internazionale, a pagina 142. Compra questo numero | Abbonati