Secondo una nuova ampia revisione di studi pubblicata dal British Journal of Sports Medicine, gli esercizi tradizionali cinesi del tai chi e del qi gong possono ridurre la rigidità e i disturbi muscoloscheletrici. Analizzando più di 1.700 studi, i ricercatori hanno evidenziato benefici per la mobilità, la salute mentale, il sonno e la densità ossea. Praticare tai chi con regolarità (almeno 150 minuti alla settimana) ridurrebbe il dolore cronico e migliorerebbe la salute delle ossa nelle persone con osteopenia e osteopo rosi.