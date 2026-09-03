Giappone Dal 1 settembre il limite di velocità per le strade urbane a una corsia in tutto il Giappone è stato dimezzato. Nel 70 per cento circa delle strade urbane residenziali senza limiti indicati, quindi, le auto potranno circolare a una velocità massima di 30 chilometri all’ora. La misura, la prima del genere dal 1960, dovrebbe servire a ridurre gli incidenti, circa trecento all’anno, che coinvolgono soprattutto anziani e bambini a piedi.
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Questo articolo è uscito sul numero 1681 di Internazionale, a pagina 20. Compra questo numero | Abbonati