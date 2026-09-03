Un’altra serie di supereroi? Poco male. Nel 2019 Watchmen _dimostrò che si può puntare in alto. Il suo creatore, Damon Lindelof, fa parte del team creativo di _Lanterns, serie ispirata a Green Lantern, protagonista di un film disastroso del 2011. La serie, decisamente migliore, racconta la storia di Hal Jordan, un supereroe logorato da anni di esperienza (Kyle Chandler), e dell’astro nascente John Stewart (Aaron Pierre), sentinelle di un mondo molto vicino al nostro. La serie è ambiziosa. E questo è il suo miglior pregio. Ma oscillando tra poliziesco, western e fantascienza, fatica a trovare equilibrio. Les Inrockuptibles