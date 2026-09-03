Nelle ultime settimane le temperature vicine ai cinquanta gradi Celsius hanno fatto registrare una domanda record di elettricità in Tunisia, hanno messo a dura prova i servizi sanitari e interrotto le forniture idriche. Dal 28 agosto, riporta il sito della radio Mosaïque Fm, l’esercito e la guardia nazionale sono stati mobilitati per distribuire l’acqua potabile con le cisterne e in bottiglia. Dai messaggi pubblicati sui social media, nota Rfi, queste carenze hanno accresciuto il malcontento popolare verso il governo. ◆ Il nordest dell’Algeria è stato colpito da incendi devastanti. In base al bilancio ufficiale hanno causato dodici morti, ma secondo le stime del sito Twala potrebbero essere anche duecento. Il 31 agosto il presidente Abdelmadjid Tebboune ha ordinato di applicare la pena di morte ai responsabili di incendi dolosi.