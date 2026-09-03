Una recente epidemia d’influenza aviaria ha avuto ripercussioni nel mondo dello sport: l’amministratore delegato di Badminton Australia, Tjitte Weistra, dice che la carenza di piume dovuta all’epidemia ha fatto aumentare molto il prezzo dei volani necessari per questo sport. Per realizzare un volano servono 16 piume di anatra o di oca, prese solo dall’ala sinistra, e in media un uccello ne ha solo due o tre adatte. In passato i giocatori non erano disposti ad accettare attrezzature da gioco sintetiche, spiega Weistra. “Ma ora il costo sta diventando proibitivo. Spero che accettino che forse i volani sintetici non sono perfetti, ma per il momento possono andare bene”.