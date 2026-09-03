Astronomia Il 30 agosto la Nasa ha completato con successo il lancio del telescopio spaziale Roman (nella foto). Lo strumento ha una risoluzione paragonabile a quella del telescopio Hubble ma un’ampiezza di campo molto maggiore, e la sua missione principale sarà realizzare la mappa tridimensionale dell’universo più completa di sempre, che dovrebbe permettere di comprendere meglio la natura della materia oscura e dell’energia oscura. Inoltre gli scienziati si aspettano che Roman consentirà di individuare migliaia di nuovi esopianeti.
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Questo articolo è uscito sul numero 1681 di Internazionale, a pagina 138. Compra questo numero | Abbonati