Attraverso il confronto di immagini lontane nel tempo, Pälviranta riflette sulla sorprendente somiglianza di alcune rappresentazioni della violenza e su come abbiano contribuito a definire il nostro modo di guardarle. Dove si trova la violenza, nel fatto fotografato? Nel corpo della vittima, nel gesto dell’aggressore? O anche nel modo in cui il fotografo e i mezzi d’informazione scelgono di restituirci quell’immagine?

Partendo da queste domande la sua ricerca non si concentra sul contesto in cui è avvenuta l’azione, ma sui movimenti delle persone coinvolte. Secondo Pälviranta la violenza è una composizione di corpi nello spazio: c’è chi colpisce, chi viene colpito, chi cerca di fuggire, chi trattiene e chi assiste alla scena.

Così ha lavorato con le immagini in diversi modi: è intervenuto sulle foto della sua collezione ritagliandole per isolare alcuni dettagli e poi rifotografarle; ha realizzato nuovi scatti con degli attori per ricreare scene di violenza e mettere alla prova la nostra percezione; e ha isolato le sagome delle vittime inserendole su uno sfondo nero per metterne in risalto la posizione.