“Bisogna politicizzare le ondate di calore, denunciare l’incapacità dei partiti in posizioni di responsabilità di garantire la sicurezza delle persone e dei beni di fronte ai rischi climatici”. Queste parole del climatologo Christophe Cassou, pubblicate da Libération alla fine di giugno, mentre la Francia era alle prese con la seconda ondata di calore dell’anno, non hanno perso forza oggi, alla fine di un’estate segnata dagli incendi e dalla siccità. In Francia le fiamme hanno distrutto 96mila ettari di foresta, secondo il servizio europeo Copernicus, mentre le ondate di calore sono state associate a 7.300 morti in più tra maggio e luglio, e a una preoccupante ondata di ansia climatica.

Ma seguire il consiglio di Cassou non è così facile. Il rullo compressore della campagna per le presidenziali ha già relegato in secondo piano la questione climatica, focalizzandosi sulle polemiche sul velo islamico, sulle alleanze politiche e sull’organizzazione delle primarie. “In pochi parlano di quello che è successo quest’estate”, lamenta Jean-François Julliard, direttore della federazione ambientalista France nature environnement (Fne).

“Nel dibattito pubblico esistono solo le crisi immediate, e il caldo estivo non ha prodotto un vero elettroshock politico”, aggiunge Jérémie Suissa, delegato generale dell’associazione Notre affaire à tous, all’origine della campagna “L’affaire du siecle” che nel 2021 aveva portato alla condanna dello stato francese per inazione climatica.