Gli archivi cinematografici dell’Olp, sequestrati da Israele in Libano nel 1982, sono considerati perduti. Una regista si è imbattuta in filmati che sembrano parte di quel materiale e affronta segreti e menzogne dell’esercito israeliano.
Inchiesta della tv pubblica australiana sul finanziere condannato per abusi e tratta di donne e minorenni, con testimonianze di vittime, investigatori, giornalisti e altre persone coinvolte.
Da tempo Israele bombarda i quartieri controllati dalla milizia sciita Hezbollah in Libano, uccidendo numerosi civili. Si può evocare la legittima difesa per giustificare violazioni di diritti e norme umanitarie?
Qualche anno fa è stato ritrovato in Lombardia l’archivio fotografico smarrito del quotidiano del Pci: un secolo di storia sociale e politica attraverso le vicende intrecciate del giornale, del partito e del paese.
Nel 1991 un gruppo di liceali di New York frequenta un corso di giornalismo che li porterà a scoprire dei rifiuti tossici nella discarica locale, denunciare i responsabili, e salvare la loro comunità dai veleni che contaminavano le riserve idriche.
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Questo articolo è uscito sul numero 1683 di Internazionale, a pagina 80. Compra questo numero | Abbonati