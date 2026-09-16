Perché la marina britannica presidia uno scoglio nell’Atlantico del nord ricoperto di guano di uccelli? Perché i fondali attorno a Rockall sono ricchi di petrolio. Da cinquant’anni Regno Unito e Irlanda si contendono i diritti su questa roccia, mentre Danimarca e Islanda rivendicano il fondale marino circostante.

Confini pazzi è una serie della tv franco-tedesca Arte che esplora le stranezze geografiche e territoriali. In questa puntata: la storia di una roccia sperduta nell’oceano, tra missili, avventurieri, post-it, petrolio e una pizza.