Per il funerale della nonna, Satnam giunge nel villaggio d’origine della sua famiglia, in Punjab. Una scoperta innesca un’inarrestabile catena di eventi mediatici, politici, religiosi.
Nel cuore di Kyoto c’è una bottega che prepara i migliori infusi giapponesi. Un luogo dove, da più di trecento anni, si tramanda la cultura del tè, con i suoi rituali e i suoi segreti.
Tra l’Europa e l’America, quattordici racconti di speranza e nostalgia sulla grande cultura occidentale.
Nella New York degli anni settanta, la bella e inquieta Lewis insegue un ideale di libertà che non ammette compromessi.
Attraverso i resoconti da alcuni dei luoghi più remoti del pianeta, un viaggio in una religione senza tempo, tra paludi, spiriti della foresta, profeti occidentali e culti sconosciuti.
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Questo articolo è uscito sul numero 1683 di Internazionale, a pagina 82. Compra questo numero | Abbonati