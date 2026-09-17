Gurnaik Johal
Saraswati
Neri Pozza, 400 pagine, 22 euro

Per il funerale della nonna, Satnam giunge nel villaggio d’origine della sua famiglia, in Punjab. Una scoperta innesca un’inarrestabile catena di eventi mediatici, politici, religiosi.

Watanabe Miyako
Racconti del tè verde
Einaudi, 224 pagine, 18 euro

Nel cuore di Kyoto c’è una bottega che prepara i migliori infusi giapponesi. Un luogo dove, da più di trecento anni, si tramanda la cultura del tè, con i suoi rituali e i suoi segreti.

Jan Brokken
La malinconia del viaggiatore
Iperborea, 416 pagine, 20 euro

Tra l’Europa e l’America, quattordici racconti di speranza e nostalgia sulla grande cultura occidentale.

Nettie Jones
L’esca
Nne, 208 pagine, 19 euro

Nella New York degli anni settanta, la bella e inquieta Lewis insegue un ideale di libertà che non ammette compromessi.

Manvir Singh
Sciamanismo
Blu Atlantide, 368 pagine, 20 euro

Attraverso i resoconti da alcuni dei luoghi più remoti del pianeta, un viaggio in una religione senza tempo, tra paludi, spiriti della foresta, profeti occidentali e culti sconosciuti.

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Questo articolo è uscito sul numero 1683 di Internazionale, a pagina 82. Compra questo numero | Abbonati