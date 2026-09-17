Turchia La polizia ha arrestato decine di persone che protestavano davanti al tribunale di Istanbul (nella foto) per chiedere il rilascio di un gruppo di attivisti lgbt+, arrestati nel fine settimana durante una serie di raid in bar gay e in case di attivisti.
Kosovo Il tribunale speciale per il Kosovo, con sede all’Aja, ha condannato il 16 settembre l’ex presidente Hashim Thaçi a 25 anni di carcere per crimini di guerra commessi tra il 1998 e il 1999.
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Questo articolo è uscito sul numero 1683 di Internazionale, a pagina 28. Compra questo numero | Abbonati