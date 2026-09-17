Manglo Bai Sarathi, 52 anni, del Chhattisgarh, in India, stava guardando dei reel dello smartphone mentre pranzava. Tuttavia la connessione a internet non andava abbastanza bene, così la donna ha gettato il telefono a terra, rompendolo. Poi si è chiusa a chiave nella sua camera da letto, ha bevuto da una bottiglia di pesticida ed è uscita dalla stanza vomitando. La sua famiglia ha chiamato i soccorsi, ma era troppo tardi: Sarathi è morta dopo due giorni di ricovero. Uno psichiatra ha detto che era un caso di “disturbo esplosivo intermittente” causato da “eccessiva dipendenza dal cellulare”.
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Questo articolo è uscito sul numero 1683 di Internazionale, a pagina 90. Compra questo numero | Abbonati