Incendi Dalla Bosnia al Portogallo ci sono ancora diversi incendi attivi in Europa. In Francia si segnalano 12 focolai maggiori, soprattutto nei Pirenei. Un rogo sull’isola croata di Brač ha costretto centinaia di persone, tra cui molti turisti, ad andarsene. In Spagna sono bruciati almeno 300 ettari a Malaga e un incendio vicino alla Costa del Sol ha ferito due persone. Il sistema europeo d’informazione sugli incendi boschivi stima che dall’inizio dell’anno al 14 settembre 2026 sono bruciati 666.236 ettari. Ma con 1.007.386 di ettari andati in fumo nello stesso arco di tempo, il 2025 resta l’anno peggiore mai registrato.

Superficie bruciata in Europa, su base settimanale, migliaia di ettari ( EFFIS )

Scimmie Il rumore del traffico sembra alterare il comportamento dei gibboni dalle mani bianche, riducendo le loro vocalizzazioni. I loro richiami normalmente possono viaggiare anche per ottocento metri attraverso le foreste e svolgono un ruolo importante nella comunicazione tra gruppi, nelle interazioni territoriali e nelle relazioni sociali. Ma poiché l’habitat di questi primati arboricoli è sempre più frammentato da strade, fabbriche e sviluppo urbano, il rumore umano sta influenzando quando e come cantano. Secondo uno studio condotto in Malaysia, ancora non sottoposto a revisione paritaria, maggiore è il rumore di fondo, minore è la probabilità che i gibboni emettano suoni.

un gibbone dalle mani bianche allo zoo di Singapore. ( Dagmar Scherf, Ullstein bild/Getty )

Alluvioni Dall’inizio di settembre quasi cinque milioni di persone hanno subìto le conseguenze delle inondazioni nello stato indiano orientale del Bihar. Dopo le forti piogge, i sette principali fiumi dello stato hanno superato la soglia di allarme. Le acque hanno sommerso vaste aree di terreni agricoli. Si stima che siano morte circa venti persone.

Piogge Non solo la siccità, anche le piogge violente mettono a rischio il cacao. Da uno studio realizzato in Ghana emerge che le piogge forti durante la fioritura possono danneggiare i fiori e i giovani baccelli, riducendo pesantemente il raccolto. Inoltre, l’eccesso di umidità può favorire la diffusione di infezioni fungine.

Licaoni Sette licaoni fratelli e sorelle del parco di Kafue, in Zambia, hanno compiuto una migrazione di migliaia di chilometri. I tre maschi del gruppo ne hanno percorsi oltre quattromila, compiendo la più lunga migrazione mai registrata per un mammifero africano. Malgrado le distanze, quindi, le popolazioni di questi canidi potrebbero essere più interconnesse di quanto si pensi.

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