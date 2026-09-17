Astronomia Mercurio si sta contraendo fino al 30 per cento più velocemente del previsto. Secondo Geophysical Research Letters, il progressivo raffreddamento interno del pianeta ha causato una riduzione del raggio medio di 23 chilometri (contro i 4-16 ipotizzati in passato). La nuova stima permette di saperne di più sul modo in cui il pianeta si è formato ed evoluto.

Neuroscienze Leggere per piacere protegge il cervello, scrive Psychological Medicine. Un team di ricercatori dell’università di Cambridge, nel Regno Unito, ha analizzato tutti gli studi disponibili sui benefici della lettura, rivelando che la lettura regolare di un buon libro è associata a un miglioramento della memoria, dell’empatia e della salute mentale. Alcuni studi associavano la lettura a un maggiore volume di materia grigia e a una comunicazione più efficace tra le aree cerebrali.