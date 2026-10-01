Anche se i livelli di testosterone nella maggior parte degli uomini sono nella norma, negli ultimi decenni la concentrazione media di questo ormone è diminuita, spiega The Atlantic. I ricercatori ne stanno indagando le cause, anche perché il testosterone è importante per l’umore, la funzione sessuale e i livelli di energia, oltre che per la salute di muscoli, cuore e ossa. Una delle ipotesi è che le sostanze chimiche persistenti nell’ambiente, responsabili di alterazioni ormonali, possano ostaco larne l’attività.