Anche se i livelli di testosterone nella maggior parte degli uomini sono nella norma, negli ultimi decenni la concentrazione media di questo ormone è diminuita, spiega The Atlantic. I ricercatori ne stanno indagando le cause, anche perché il testosterone è importante per l’umore, la funzione sessuale e i livelli di energia, oltre che per la salute di muscoli, cuore e ossa. Una delle ipotesi è che le sostanze chimiche persistenti nell’ambiente, responsabili di alterazioni ormonali, possano ostaco larne l’attività.
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Questo articolo è uscito sul numero 1685 di Internazionale, a pagina 123. Compra questo numero | Abbonati