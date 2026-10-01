“Il 26 settembre varie organizzazioni che si occupano della difesa dei diritti umani in Venezuela hanno reso noto che la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha ordinato la scarcerazione di decine di prigionieri politici”, scrive Bbc mundo. Il governo di Caracas tuttavia non ha fatto dichiarazioni ufficiali sulle ultime scarcerazioni né ha detto se sono arrivate in seguito all’incontro, il 22 settembre, tra Rodríguez e il presidente statunitense Donald Trump all’assemblea generale delle Nazioni Unite. Intanto nel paese sudamericano aumentano le manifestazioni per chiedere la liberazione di tutti i prigionieri politici (nella foto), per protestare contro i frequenti blackout e per consentire il rientro in Venezuela della leader dell’opposizione María Corina Machado, premio Nobel per la pace, in esilio a Panamá. Mentre era in corso l’assemblea generale dell’Onu, a Machado è stato impedito di tornare tre volte in un solo giorno. ◆