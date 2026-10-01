Il 28 settembre il consiglio d’amministrazione della Nvidia ha approvato un aumento di 150 miliardi di dollari al suo programma per comprare azioni proprie. Si tratta dell’importo più alto mai deciso da un’azienda statunitense. In questo modo, spiega il Wall Street Journal, il riacquisto arriva alla cifra complessiva di 235 miliardi. L’obiettivo dell’operazione è premiare gli azionisti usando gli enormi guadagni realizzati con i processori venduti grazie all’avanzata dell’intelligenza artificiale: nel secondo trimestre il fatturato ha raggiunto il record di 96,2 miliardi. Oggi l’azienda guidata da Jensen Huang (nella foto) è la più ricca del mondo, con un valore di borsa di circa 5.400 miliardi di dollari. ◆