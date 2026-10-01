Tra la Corea del Sud e l’Ucraina è scoppiata una crisi diplomatica inattesa. Il 24 settembre, parlando all’assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha mostrato le immagini di due soldati nordcoreani che combattevano con i russi, catturati vivi dall’esercito di Kiev. Zelenskyj, scrive il Joonang Daily, ha aggiunto che i due soldati hanno chiesto di disertare ed essere mandati in Corea del Sud e ora si trovano lì. Il presidente Lee Jae-myung (nella foto) ha criticato il leader ucraino per aver infranto un accordo di segretezza sul trasferimento: secondo Seoul era stata proprio Kiev a chiedere discrezione per evitare critiche interne, dato che avrebbe potuto scambiare i due soldati con un numero anche maggiore di prigionieri ucraini, e i sudcoreani avevano accettato. Ma per Kiev non c’era nessun accordo di questo tipo e ora Lee è criticato dall’opposizione in patria per aver mentito.