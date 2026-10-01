Dopo la vittoria del Partito autenticità e modernità (Pam, centrosinistra, già parte della coalizione di governo) alle elezioni legislative del 23 settembre, re Mohammed VI ha nominato Fatima Ezzahra el Mansouri ( nella foto ), 50 anni, a capo del nuovo governo. Coordinatrice nazionale del Pam, sindaca di Marrakech, è la prima donna a ricoprire questo incarico. In conferenza stampa, scrive il sito Yabiladi, ha detto di riconoscere “l’importanza di questa tappa, che suscita molte aspettative soprattutto tra i giovani”.