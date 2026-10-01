La navigazione continua a essere una parte importante dell’identità dell’antica repubblica marinara, oltre che una forma di trasporto essenziale. Le scie bianche lasciate dalle imbarcazioni sono visibili nei tratti più trafficati della laguna, sul lato meridionale della città e vicino alle isole di Murano a nord e di Vignole a est. Il paesaggio della laguna comprende anche piane di marea, paludi salmastre e acque poco profonde. A causa dei sedimenti sospesi una parte dell’immagine appare azzurro chiaro, mentre le aree dove il fondale è più profondo sono blu. Il mare è più scuro in basso a destra, dove le spiagge bianche del Lido costeggiano l’Adriatico.