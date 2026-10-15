Per decenni i medici hanno consigliato di camminare, correre e nuotare per migliorare la salute cardiovascolare. Ora si è scoperto che anche l’allenamento di forza fa bene al cuore, scrive il New York Times. Un recente studio, condotto su oltre 117mila donne per più di quattordici anni, ha rilevato che quelle di età compresa tra i 48 e i 66 anni che praticavano ogni settimana due o più ore di allenamento con i pesi avevano un rischio del 20 per cento più basso di sviluppare gravi malattie cardiovascolari.