Gli incendi in Indonesia hanno devastato foreste e piantagioni nelle isole del Borneo e di Sumatra, causando malori tra la popolazione e diffondendo una fitta coltre di fumo in tutta la regione, scrive il Jakarta Post. Il fumo ha anche costretto le scuole di Timor Leste a chiudere.
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Questo articolo è uscito sul numero 1687 di Internazionale, a pagina 31. Compra questo numero | Abbonati