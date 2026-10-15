“Dalla ribellione al potere, e dal potere alla ribellione”, titola il sito congolese Beto commentando l’annuncio di Joseph Kabila ( nella foto ), presidente della Repubblica Democratica del Congo dal 2001 al 2019, fatto il 12 ottobre a Goma, sulla creazione di una nuova formazione ribelle. Il Fronte per la rifondazione della nazione include i combattenti del Movimento 23 marzo, sostenuto dal Ruanda, e il suo braccio politico, l’Alleanza del fiume Congo. Per il suo sostegno ai ribelli, giudicato “tradimento”, Kabila è stato condannato alla pena di morte in contumacia nel settembre 2025. L’annuncio coincide con il trentennale della ribellione guidata dal padre Laurent, con il sostegno ruandese, che rovesciò la dittatura decennale di Mobutu.