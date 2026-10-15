  1. Scatta il verde e stai guardando il telefono? Il traffico lo fai tu.
  2. Il clacson rende il mondo un luogo peggiore.
  3. Non insultare qualcuno se non hai davanti una strada sgombra in cui scappare.
  4. Se siete in due ad aver puntato lo stesso parcheggio finirà male. Molto male.
  5. Nell’inferno c’è un girone apposito per chi parcheggia in seconda fila.

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Questo articolo è uscito sul numero 1687 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati