- Scatta il verde e stai guardando il telefono? Il traffico lo fai tu.
- Il clacson rende il mondo un luogo peggiore.
- Non insultare qualcuno se non hai davanti una strada sgombra in cui scappare.
- Se siete in due ad aver puntato lo stesso parcheggio finirà male. Molto male.
- Nell’inferno c’è un girone apposito per chi parcheggia in seconda fila.
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Questo articolo è uscito sul numero 1687 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati