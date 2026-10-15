Il 12 ottobre 2026 alcuni agenti federali hanno perquisito la casa di Washington di Ilhan Omar, deputata del Minnesota eletta con il Partito democratico e tra le più dure critiche di Donald Trump, scrive l’Associated Press. L’indagine riguarda possibili irregolarità nei documenti d’immigrazione della sua famiglia, ma finora non sono state rese pubbliche prove. Omar, nata in Somalia e diventata cittadina statunitense a 17 anni, ha definito la perquisizione un’intimidazione politica. Trump ha negato di essere coinvolto.