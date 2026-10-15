“Il 9 ottobre a New York un agente dell’Immigration and customs enforcement (Ice), la polizia federale per l’immigrazione, ha sparato sette colpi contro l’auto di Oscar Belgal, 28 anni”, scrive la Cnn. Belgal, cittadino dominicano, è stato ferito al collo; sul sedile posteriore c’era il figlio di cinque anni, rimasto illeso. L’Ice sostiene che l’uomo avesse usato l’auto contro gli agenti. Le telecamere della polizia mostrano due agenti in abiti civili avvicinarsi all’auto con le armi puntate contro il conducente.