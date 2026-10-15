◆ Prima di sfociare nella baia di James, all’estremità meridionale della baia di Hudson, i fiumi Moose, Nottaway e Harricana attraversano le foreste boreali e gli acquitrini del nord del Québec e dell’Ontario, raccogliendo sostanze prodotte dalla decomposizione dei resti vegetali che tingono di marrone le loro acque.

Le piane di marea, le zone di colore marrone chiaro lungo la costa, sono dovute alla scarsa profondità della parte meridionale della baia di James. In questa regione la crosta terrestre si sta ancora risollevando lentamente dopo essere stata liberata dal peso dei ghiacciai che la ricoprivano durante l’ultima era glaciale, e i fiumi depositano continuamente fango e altri sedimenti che costituiscono le piane. Le maree e la corrente fluviale spesso sollevano il fango, producendo i pennacchi di sedimenti sospesi che si mischiano con le acque dei fiumi.

Le differenze nei livelli di umidità e nella vegetazione creano i disegni simili a vene visibili sulla riva. Le foreste più fitte lungo i fiumi appaiono verde scuro, mentre le torbiere circostanti ospitano meno alberi e sono di un verde più chiaro.–Nasa

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