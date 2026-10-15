Tre mesi dopo aver fissato le elezioni legislative al 28 novembre, il presidente palestinese Abu Mazen il 10 ottobre le ha rinviate al settembre 2027. Secondo Middle East Eye Abu Mazen teme di perdere le elezioni, che non si tengono dal 2006, a favore di un’alleanza tra Hamas e Mohammed Dahlan, ex funzionario del suo partito, Al Fatah.
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Questo articolo è uscito sul numero 1687 di Internazionale, a pagina 24. Compra questo numero | Abbonati