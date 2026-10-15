“L’8 ottobre la giustizia statunitense ha reso noti nuovi capi d’accusa contro l’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores, detenuti a New York dall’inizio di gennaio, dopo l’operazione militare di Washington per catturarli”, scrive l’Afp. La coppia, imputata per vari reati relativi al narcotraffico, è stata accusata anche di cospirazione per commettere atti di tortura, con riferimento in particolare al sistema di repressione messo in atto nel paese tra marzo 2013 e gennaio 2026. I documenti menzionano elettroshock, percosse, waterboarding e l’isolamento prolungato degli oppositori politici.