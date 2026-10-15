Il ministro dell’agricoltura giapponese Kazuo Yana si è dimesso il 14 ottobre dopo essere stato criticato per alcune dichiarazioni sul taglio dei finanziamenti alle strade dei comuni che non lo hanno votato. Nominato a settembre in un rimpasto di governo, è il primo ministro del governo di Sanae Takaichi a dimettersi, scrive l’Asahi Shimbun. Le dimissioni di Yana arrivano in un momento difficile per Takaichi, che deve affrontare una sfida cruciale per ottenere l’approvazione in parlamento di alcuni importanti provvedimenti, tra cui una riduzione temporanea dell’imposta sulle vendite di alimenti e bevande.