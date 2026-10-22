Marocco La premier Fatima Ezzahra el Mansouri ha presentato il 19 ottobre il nuovo governo, con 7 donne su 32 ministri, che avrà il compito di rispondere alle richieste della generazione Z e ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Sudan Tra il 18 e il 19 ottobre più di trecento persone sono morte in tre attacchi con i droni attribuiti all’esercito sudanese. Sono state colpite due aree del Kordofan Occidentale e un mercato nella regione di Abyei, che secondo l’esercito era un posto di rifornimenti per le Forze di supporto rapido.