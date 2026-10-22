Cina Entro il 2035 Pechino diventerà una città “super-anziana”, con circa un terzo della popolazione di età pari o superiore ai sessant’anni. La pianificazione demografica è un elemento chiave della strategia economica del paese e quest’anno il governo spenderà circa 180 miliardi di yuan (24 miliardi di euro) per incentivare le nascite.
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Questo articolo è uscito sul numero 1688 di Internazionale, a pagina 34. Compra questo numero | Abbonati