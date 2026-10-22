Spagna L’ospedale di Ceuta (l’enclave spagnola in Marocco) ha fornito a un tribunale almeno venti referti medici che provano le violenze commesse dai militari sui migranti arrivati nel territorio tra il 30 e il 31 luglio. In seguito all’ingresso di più di settantamila persone, l’esercito ha pattugliato la città nell’ambito di un’operazione di sicurezza.
Bulgaria Il 25 ottobre si terrà il primo turno delle elezioni presidenziali. I favoriti sono l’ex premier Andrej Gjurov, liberale ed europeista, e Ilijana Jotova, presidente ad interim uscente e sostenuta dal Partito socialista.
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Questo articolo è uscito sul numero 1688 di Internazionale, a pagina 25. Compra questo numero | Abbonati