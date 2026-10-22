Spagna L’ospedale di Ceuta (l’enclave spagnola in Marocco) ha fornito a un tribunale almeno venti referti medici che provano le violenze commesse dai militari sui migranti arrivati nel territorio tra il 30 e il 31 luglio. In seguito all’ingresso di più di settantamila persone, l’esercito ha pattugliato la città nell’ambito di un’operazione di sicurezza.