Con una superficie che è quasi il triplo della Francia, la regione autonoma uigura dello Xinjiang è la più grande divisione amministrativa della Cina ed è caratterizzata da vaste distese di montagne e deserti, in gran parte disabitati. Confina con Mongolia, Russia, Kazakistan, Afghanistan, Pakistan e India ed è conosciuta per la sua grande varietà di gruppi etnici. A diciotto anni Hailun Ma si è trasferita a New York, negli Stati Uniti, per studiare alla School of visual arts e in quel periodo ha cominciato a interrogarsi sul significato della moda e della bellezza. Il suo primo pensiero è andato alla sua terra d’origine: “Quello che fotografo riguarda sempre la mia terra: è qualcosa di molto istintivo ed emotivo”.