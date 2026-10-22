Il 2 novembre del 2020, in piena pandemia, è uscito il primo numero di Musicale, la newsletter settimanale curata da Giovanni Ansaldo che racconta cosa succede nel mondo della musica. Quell’email si apriva con una notizia sul fatto che il cantante colombiano J. Balvin, non potendosi esibire dal vivo a causa del lockdown, aveva deciso di cantare dentro il videogioco Fortnite.

Sono passati sei anni e i musicisti sono tornati a calcare palchi reali, di fronte a un pubblico in carne e ossa. Anche la newsletter prova a uscire dal mondo digitale dove ha abitato finora. Il 26 ottobre Musicale per la prima volta si fa dal vivo. Giovanni Ansaldo commenta le ultime notizie e ascolta insieme al pubblico i nuovi dischi e singoli usciti. L’ospite del primo appuntamento è la scrittrice e traduttrice Claudia Durastanti, che per Internazionale cura la rubrica settimanale Canzoni.

L’ingresso all’evento è gratuito, fino a esaurimento posti.