◆ Ho 22 anni e mi sono commossa quando ho letto l’editoriale del giornale greco In (Internazionale 1687). Mi riempie di speranza che ci sia qualcuno che parli bene dei giovani e che descriva questa situazione di difficoltà. La mia è una famiglia della classe media, ma non facciamo una vita facile: non ci permettiamo viaggi e vacanze, né cene al ristorante. A scuola non ho imparato abbastanza, gli insegnanti cambiavano di continuo e quelli che rimanevano non sapevano gestire gli studenti. Non riesco a superare i test d’ingresso all’università: volevo iscrivermi al Politecnico di Milano ma eravamo in migliaia e il test sembrava fatto solo per chi viene da buone scuole o ha i contatti giusti. Non c’è possibilità di riscatto sociale. Con questo articolo mi sono sentita vista e ho potuto dare una spiegazione al malessere di tanti giovani come me che non vedono il loro futuro.

Lettera firmata