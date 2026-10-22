“Gli Stati Uniti continuano a rafforzare la loro presenza militare in America Latina con l’invio di centinaia di soldati per esercitazioni a Panamá, Honduras e Colombia”, scrive El País. Seicento militari della 10ª divisione di montagna dell’esercito statunitense, specializzata anche nelle operazioni nella giungla, saranno impegnati nelle esercitazioni con le forze locali; sono previste anche operazioni speciali contro i cartelli della droga. Il dispiegamento rientra nella strategia con cui Donald Trump vuole riaffermare il controllo statunitense nell’emisfero sud. Wash­ington promuove una coalizione contro i cartelli che riunisce 18 paesi latinoamericani. A inizio ottobre droni Reaper statunitensi sono stati inviati anche in Colombia ed Ecuador.