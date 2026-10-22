Spazio L’Agenzia spaziale giapponese (Jaxa) ha lanciato la missione Mmx, che punta a indagare le origini delle lune di Marte. La sonda dovrebbe raggiungere Phobos (nella foto) nell’agosto 2027 e posarsi sulla sua superficie per raccogliere campioni di roccia, che dovrebbero essere portati sulla Terra nel 2031.
Astronomia Per la prima volta è stata individuata una stella verde, descritta su Ras Techniques and Instruments. Si tratta di una nana bianca che deve il suo colore al sodio assorbito insieme ai frammenti dei pianeti che un tempo orbitavano intorno a essa.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1688 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati